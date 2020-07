Nächste Maskenshow: Brainpool verwandelt Promis in große Weltstars

TV-News

Maske an! Die Kölner Produktionsfirma setzt im August vier Folgen einer neuen Unterhaltungsshow um, die ebenfalls das Maskieren als Thema hat.

Es gibt noch einige Fragezeichen für eine neue Show der Kölner Produktionsfirma Brainpool. Zum Beispiel steht der genaue Name des Formats, das ab Mitte August in Köln produziert werden soll, noch nicht fest. Dafür aber der Inhalt. Wie schon im Mega-ProSieben-Hit «The Masked Singer» werden in der kommenden vierteiligen Show Promis in Masken gesteckt. Weltstars, die noch nie zusammen aufgetreten sind, betreten in dem neuen Format gemeinsam die Bühne. Alle tragen Special-Effect-Masken.Somit sehen die Promis ihrem Idol zum Verwechseln ähnlich. Nach jeder Performance ist das Publikum im Studio gefragt, denn die Zuschauer entscheiden, wer im Duell gegeneinander antritt und wer am Ende die Show verlassen muss. Zur Unterstützung bei den Entscheidungen gibt es ein Panel aus drei deutschen Prominenten, das alle Performances einordnet – und es gibt auch ein Ratespiel. Welcher Promi steckt unter welcher Maske?Die vier Episoden werden bis zum 18. August produziert, welcher Sender die Show beauftragt hat, ist allerdings noch unklar.