Ryan Murphy darf jubeln: Jahresrekord für sein «9-1-1» bei ProSieben

Sat.1 fiel mit seinem Verkehrsreport «So liebt Deutschland» derweil unter die Sendernorm.

Staffelbestwert für die emotionale Rettungsdienst-Serie. Das von Ryan Murphy («American Horror Story») konzipierte Format machte am Mittwochabend ProSieben glücklich. Bekannt ist, dass die Serie im Pay-TV zu den populärsten Marken von Sky One zählt, nun folgt also auch im Free-TV ein (kleiner) Siegeszug. Die am Mittwoch zur besten Sendezeit ausgestrahlte Episode brachte ProSieben 10,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Nur eine Doppelfolge im November 2019 lief mit damals bis zu 10,9 Prozent noch besser. Am Mittwoch nun schauten 1,36 Millionen Menschen die dritte neue Folge – und zum wiederholten Male stiegen die Reichweiten. Der Staffelauftakt fand noch vor 1,21 Millionen statt.Weiterhin kein Hit ist aber das nachfolgende: Die Quote der 21.15-Uhr-Serie rutschte auf 6,3 Prozent ab, eine weitere Stunde später kam ein «Grey’s Anatomy»-Rerun sogar nur auf 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die ermittelten Reichweiten lagen hier bei schwachen 0,85 und 0,38 Millionen Zuschauern.Sat.1 zeigte derweil die erst einmal finale Folge von. Der ‚Verkehrsreport‘, wie ihn der Sender nennt, interessierte noch 7,1 Prozent der Umworbenen. 1,21 Millionen Leute schalteten ab 20.15 Uhr ein. Die Bilanz der ersten Staffel? Eher schwach. In den beiden Wochen zuvor holte die Produktion 1,05 und 1,25 Millionen Seher ab drei Jahren, bei den jungen Leuten wurden Quoten in Höhe von 5,6 sowie 7,4 Prozent ermittelt.