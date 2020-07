Sky setzt «Mayans MC» im August fort

TV-News

Dann wird Sky Atlantic mit der zweiten Staffel der Rockerserie durchstarten.

Sky Atlantic beschert Fans von kernigen Serien eine schnelle Fortsetzung des «Sons of Anarchy»-Ablegers. Ab 28. August ist die zweite Staffel immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist das Revier der gnadenlosen Bikergang „Mayans Motorcycle Club“, in der beschaulichen Stadt Santo Padre herrschen ihre Gesetze. Mit Drogenhandel und Bandenkriegen sorgen die Outlaws in Südkalifornien für Angst und Schrecken. Die zweite Staffel beginnt circa sechs Monate, nachdem sich die beiden Brüder Ezekiel „EZ“ Reyes (J. D. Pardo) und Angel (Clayton Cardenas) über EZs Deal mit der DEA zerstritten haben. Immer noch reden sie kein Wort miteinander. Doch die beiden Brüder sind bald gezwungen, das Kriegsbeil zu begraben, denn zum einen müssen sie in den Reihen der Mayans einen Maulwurf enttarnen und zum anderen taucht eine weitere Biker-Gang in ihrem Revier auf, die Geld mit Menschenhandel verdienen will.Unser Autor Reinhard Prahl urteilte über Staffel eins : "Dramaturgisch zeigt sich «Mayans M.C.» also im Ersteindruck auf hohem Niveau. Dasselbe lässt sich auch von der technischen Umsetzung sagen. Der eher klassische Look manifestiert sich bereits in einem starken Intro, das auf computeranimierten Schnickschnack verzichtet und das Ehrgefühl und Selbstverständnis des Latino-Rockerclubs eindrücklich transportiert."