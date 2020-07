Michael Che macht Sketche für HBO Max

US-Fernsehen

Die neue Sketch-Comedy wird von Universal Television produziert.

Der Streamingdienst HBO Max hat eine kleine, aber feine Staffel einer neuen Sketch-Comedy mit Michael Che bestellt. Der Schauspieler Che wird die Hauptrolle spielen, wobei jede der sechs Episoden ein anderes Thema oder einen anderen Vorfall aus der Sicht von Schwarzen behandelt. In der Pressemitteilung wurde von Polizeibrutalität, Arbeitslosigkeit und Liebe gesprochen.„Ich freue mich wirklich darauf, mit HBO Max an dieser Serie zu arbeiten“, sagte Che. „Es ist ein Projekt, über das ich schon eine Weile nachgedacht habe, und wir haben eine Menge Sketche, die wir drehen wollen, also bitte tragt eure Masken, damit wir in Produktion gehen können.“ Die Sendung wird von Universal Television, einer Tochterfirma von Universal Studio Group sowie Broadway Video produziert. Neben Che sind Erin Doyle und Lorne Michaels als Produzenten an Bord.Che kennt man aus «Saturday Night Live», wo er vor sieben Jahren als Autor begann. Für die «Daily Show» macht er zudem zahlreiche Stand-Ups. „Michael bringt eine ausgeprägte komödiantische Perspektive ein, indem er die unbequemen Wahrheiten über mehrere Themen hinweg veranschaulicht“, teilte Suzanna Makkos von HBO Max mit.