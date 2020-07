Fokus auf die Jugend: Amazon schickt «Hanna» in die nächste Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst des Internet-Gemischtwarenhändlers hat die Bestellung einer dritten Runde ausgesprochen.

Elf Tage nach dem Start der zweiten-Staffel hat der Streamingdienst Amazon prime video bekannt gegeben, dass es grünes Licht für die Herstellung einer dritten Runde gibt. Offizielle Zuschauerzahlen gibt es wie immer nicht, Insider sprechen aber davon, dass «Hanna» eines der stärksten Amazon-Originals ist, wenn man auf die Zuschauerzahlen blickt. Vor allem soll die Serie ein vergleichsweise junges Publikum zum Dienst locken. „Ich bin wirklich begeistert, «Hanna» eine dritte Staffel geben zu können. Als wir uns auf diese Reise begaben, dachte ich an ein Drama, das Hannas Vergangenheit ausgraben, sie auf ganz neue Weise herausfordern und die Frage beantworten sollte: Kann sie jemals dazugehören? Ich bin Amazon und NBCU aufrichtig dankbar, dass wir in der Lage sind, diese Vision fortzusetzen.“Vernon Sanders, Co-Head of Television von Amazon Studios, erklärte: „David fährt fort, eine Serie zu liefern, die gehoben und actionreich ist, mit Wendungen, die man nicht kommen sieht, und Charakteren, die einem wirklich wichtig sind.“NBCUniversal International Studios, Tomorrow Studios und Working Title Television produzieren das Format, das auf dem gleichnamigen Film von Joe Wright aus dem Jahr 2011 beruht. Beide erzählen die Geschichte einer jungen Auftragskillerin, die von der CIA gejagt wird.