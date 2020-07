Quotennews

Schlagseite für sixx-Nachmittag

Fabian Riedner von 14. Juli 2020, 09:03 Uhr

Die sonst so erfolgreichen Serien fuhren am Montag in unruhigen Gewässern.

Mit der dreifachen Dosis von «Desperate Housewives» hatte der Münchener Unterhaltungssender



Bei den Werberelevanten wurden rechnerisch gar keine Zuschauer ermittelt. Das hatte auch bei der ersten Episode die Folge, dass auch 0,0 Prozent Marktanteil ermittelt wurden. Auf 0,2 Prozent kam die zweite Ausgabe, mit der dritten Folge waren immerhin 0,4 Prozent Marktanteil drin. Es folgten drei Reruns von «Charmed – Zauberhafte Hexen», die auf 1,4, 1,5 und 0,7 Prozent Marktanteil kamen. Insgesamt sahen 0,08, 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer die Abenteuer.



Wer nach drei Wiederholungen vom Vortag noch nicht genug hatte, konnte drei weitere Folgen anschauen. Sixx strahlte bis 19.15 Uhr drei weitere Folgen aus, die auf 0,9, 1,7 und 2,3 Prozent Marktanteil kamen. Auch

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

