«Das Perfekte Corona-Dinner» ist noch nicht Talk of the Town

Quotennews

Seit Montag gibt es neue Folgen der VOX-Vorabendshow, die unter speziellen Hygiene-Maßnahmen gedreht wurden.

Bei VOX tut sich etwas am Vorabend: Nachdem «First Dates – Ein Tisch für Zwei» bis vor wenigen Tagen kontinuierlich mit neuen, vor der Corona-Pandemie gedrehten Episoden die Zuschauer unterhielt, ist das Team um Ronald Trettl in einer Pause. Stattdessen haben die Programmplaner von VOX neue Folgen vonproduziert, die seit Montag on Air sind.In der ersten Woche ist man im Ruhrgebiet unterwegs, die Episoden entstanden vor wenigen Wochen. 0,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den Auftakt der neuen Folgen und damit lief das Format auf dem Niveau der Vorwochen. Der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent, damit lief es ein bisschen besser als zuletzt. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich das 19.00 Uhr-Format von VOX 0,33 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent. Damit holte man das beste Ergebnis seit knapp fünf Wochen.Die letzte neue Woche, die Mitte Mai ausgestrahlt wurde, kam im Schnitt über 1,3 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Bei den Umworbenen wurden 0,50 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile lagen zwischen 7,1 und 7,9 Prozent Marktanteil. Übrigens: Am Montag holteimmerhin 0,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und fuhr einen durchschnittlichen Marktanteil von sieben Prozent ein.