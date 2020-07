VOX rockt den Vorabend; in der Primetime dafür wenig los

Quotennews

Die neuen «Autodoktoren» und «Hot oder Schrott» holten überragende Einschaltquoten. Davon blieb für die «Promi Shopping Queen» um 20.15 Uhr wenig übrig.

Wäre diezur prominentesten Sendezeit des Tages doch nur mal ein Erfolg für VOX , dann wäre für den Sender aus der zweiten Reihe am Sonntag alles nahezu perfekt. Denn bis 20.15 Uhr läuft es für den Kölner Sender derzeit überragend. Vor allem der Vorabend zündet; so auch an diesem Sonntag. Aufwar um 19.10 Uhr wie immer Verlass. Mit insgesamt 1,05 Millionen Zuschauern holte man solide 4,6 Prozent Gesamtmarktanteil. In der klassischen Zielgruppe sorgten eine halbe Million 14- bis 49-Jährige für hervorragende 8,9 Prozent Sehbeteiligung. Am meisten dürfte sich VOX aber wohl für den Erfolg des neuen Formatsfreuen. Die dritte Folge strich ab 18.10 Uhr nämlich stattliche 9,4 Prozent Marktanteil ein - nur in der Nacht und am frühen Vormittag lief es für den Sender besser.Schon zur Premiere schalteten 1,18 Millionen Interessierte für «Die Autodoktoren» ein. Seitdem blieb die Reichweite stets siebenstellig. Nach 6,0 und 5,6 generierte die neue Sendung weiter sehr gute 5,8 Prozent Gesamtmarktanteil. Viel besser könnte es kaum laufen. Im Vorlauf sorgte bereitsfür ein starkes Lead-In. Das Magazin stimmte mit 0,78 Millionen Zuschauern und 8,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil auf die neuen Autoschrauber-Kollegen ein.Doch auf die überragenden Zahlen am Vorabend folgten maue Quoten zur Primetime. Denn «Promi Shopping Queen» kommt weiter auf keinen grünen Zweig. Die überlange Version des beliebten Nachmittag-Formats brachte es im Schnitt nur auf maue 5,9 Prozent Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum. Die Zuschauerzahl ging von 1,05 zur besten Sendezeit auf magere 0,83 Millionen zurück. 3,3 Prozent Gesamtmarktanteil sorgten für eine ordentliche Delle im VOX-Resultat. Denn ab 23.20 Uhr lief für den Sender wieder alles spitze.trieb die Sehbeteiligungen noch einmal auf starke 5,7 und 8,7 Prozent.