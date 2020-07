Hulu verlängert «Ramy»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Disney wird eine weitere Staffel ordern.

Der Disney-Dienst Hulu hat die Web-Comedy «Ramy» für eine dritte Staffel verlängert. Diese frohe Kunde erreicht die Presse etwa einen Monat nach der Premiere der zweiten Staffel, die am 29. Juli Premiere hatte. Die neue Staffel wird wie bereits die zwei Seasons davor jeweils zehn Folgen haben. Die von Ramy Youssef geschaffene Serie mit ihm in der Hauptrolle dreht sich um die erste Generation einer ägyptisch-amerikanischen Familie in New Jersey.„Wir sind damit aufgewachsen, uns selbst in marginalisierten Rollen zu beobachten. Und dann kommen wir an einen Ort, an dem wir schauspielern und schreiben und damit diese Dinge direkt ansprechen“, teilte Youssef dem Branchendienst ‚Variety‘ über die Bedeutung der Rolle mit.Zusammen mit Youssef stehen Hiam Abbass, Amr Waked, Laith Nakli, May Calamawy, Dave Merheje, Mohammed Amer und Steve Way vor der Kamera. Oscar-Preisträger Mahershala Ali war in Staffel zwei zu Gast.