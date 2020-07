RTL macht Anika Schwertfeger zu Marie Kondo

TV-News

Der Kölner Sender nimmt eine Aufräum-Sendung ins Programm.

RTL nimmt im Hochsommer am Montagabend ein neues Coaching-Format ins Programm und hat sich dabei eventuell vom Netflix-Aufräum-Hit mit Marie Kondo inspirieren lassen. Inauf geht es ab 3. August um 20.15 Uhr zweistündig um den Zustand der Wohnungen in Deutschland. Psychologin und Aufräum-Expertin Anika Schwertfeger besucht in dieser neuen Doku verschiedene Menschen in ihrem Zuhause, die der Unordnung in ihrem Leben nicht mehr Herr werden.Diesen gibt sie wertvolle Tipps, wie sie es schaffen können, mehr Ordnung in ihr Leben und ihr Zuhause zu bringen. So wie beim 21-jährigen Computer-Freak Mike Pagel und seiner Mutter Heidemarie, den Anika nicht nur von bergeweisem Müll und Dreck befreit, sondern auch wieder ans Arbeitsleben heranführt. Auch die fünfköpfige Familie Jahn versinkt im Chaos und ist auf die Psychologin angewiesen. Sie entwirft einen 30-Tage-Plan.Am Freitag, 7. August, zeigt RTL zur besten Sendezeit übrigens eine neue Folge der Ranking-Show. Thema diesmal: Schräge Freizeit-Erlebnisse. Die Reihe startet schon am 31. Juli, dann mit berührenden Geschichten.