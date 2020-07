Nackrücker: RTLZWEI präsentiert Einwechselspieler von neuer Realityshow

TV-News

Ab Ende Juli wird «Kampf der Realitystars» laufen. Jetzt wurden weitere Teilnehmer bekannt.

Am 22. Juli startet der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI sein Sommerhighlight:wurde im Frühjahr in Thailand umgesetzt. Zwölf Kandidaten (alle Namen sind hier zu lesen) kämpfen um den Titel ‚Realitystar 2020‘. Schon bekannt war, dass jede Woche auch neue Promis nachrücken und zwei schon auf der Insel weilende Teilnehmer nach Hause schicken.Nun hat der Sender das Geheimnis gelüftet: Zu den Einwechselspielen gehören unter anderem aus Kuppelshows bekanntgewordene TV-Gesichter. Etwa Johannes Haller, der schon bei «Promi Big Brother» war, dessen Karriere in den Medien aber eigentlich beim RTL-«Bachelor» begann. Auch nachrücken werden die durch «Love Island» bekannten Melissa und Dijana.Marcellino Kremers (auch «Love Island») rückt ebenso nach wie «GNTM»-Kandidatin Zoe. Außerdem mit von der Partie und immer für gute Unterhaltung sorgt Entertainer Willi Herren. Abgerundet wird der Reigen an Promis von: Auswanderer Stephan Jerkel, Schlagersängerin Krümel, Aurelie Tshamala («Köln 50667») sowie Ex-Fußballprofi Kevin Pannewitz. Cathy Hummels moderiert die Show, die mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen ist.