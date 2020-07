Nächste Woche bei «Rote Rosen»: Ein Hochzeitsantrag läuft aus dem Ruder

Soap-Check

Außerdem: Joe stehen in «Berlin - Tag & Nacht» ganz schwere Zeiten bevor. Die ultimative Story-Vorschau der deutschen Dailys.

«Sturm der Liebe», Das Erste

ARD/Christof Arnold Thema nächste Woche in «Sturm der Liebe»: Vanessa (vorne) wird von Urs (im Hintergrund zusammen mit Figur Paul) massiv unter Druck gesetzt.

«Rote Rosen », Das Erste

Wie gefällt Euch die laufende «Rote Rosen»-Staffel?

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Schweren Herzens weiß sich Vanessa nicht anders zu helfen, als Robert die Kombination des Safes abzuluchsen, um die Diamant-Halskette für Urs zu stehlen. Zu ihrer Enttäuschung behält Urs den Beweis, mit dem er sie erpresst, als Faustpfand weiter bei sich. Andrés Verhaltenstherapeutin rät ihm, gemeinsam mit Dirk zur Therapie zu kommen, um das Problem seiner Eifersucht konfrontativ anzugehen. Dirk erklärt sich betont großzügig dazu bereit. André schwant nichts Gutes. Und er soll Recht behaltenBritta beginnt, ihre Sicht auf Luke zu hinterfragen. Derweil ist Luke fest entschlossen, alles richtig zu machen. Als er durch Tina begreift, wie dankbar er sein kann, dass Britta so zu ihm steht, macht er ihr kurzentschlossen einen Heiratsantrag. Doch das läuft gewaltig schief und endet in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nachdem Luke sie geschlagen hat, wirft Britta ihn aus der Wohnung und stellt erschrocken fest, dass sie eine Platzwunde am Kopf hat.Benedikt unterstellt Eva, Ute entführt zu haben. Eva weiß sofort, wem sie das zu verdanken hat. Keiner ahnt, dass Ute in Lebensgefahr schwebt. Doch Hilfe ist in Sicht. Benedikt macht sich auf, um Ute zu retten. Till ist jedoch schneller, und er wird zu Utes Retter. Zwischen den beiden kommt es zu einem Kuss.Richard und Simone wollen die Eishallen-Eröffnung für positive Presse nutzen und meinen, alles im Griff zu haben; doch leider kommt es anders. Justus ist derweil nicht bereit, sich von dem Bauschaden ausbremsen zu lassen, und bemüht sich, die Kontrolle zu behalten - was nur mäßig gelingt.Paul kann kaum fassen, dass es vielleicht noch eine Chance auf die Heilung seiner Hand gibt. Umso größer ist die Enttäuschung, als seine Hoffnung wieder zerplatzt. Er lässt seinen Frust an Kumpel Tuner aus. Doktor Philip Hofer wird hellhörig, als Tuner nach einem heftigen Streit mit Paul ausgelassen zu einer Untersuchung ins Krankenhaus kommt. Obwohl Tuners Blutwerte unauffällig sind, verdichtet sich Philips Verdacht, Tuners Wesensveränderung hänge mit seinem neuen Herzmedikament zusammen.Mel und Jan sind schockiert, als sie die Baustelle im Cage besuchen und erkennen müssen, dass eine Wiedereröffnung offensichtlich noch in weiter Ferne liegt. Aufgrund fehlender Informationen müssen sie ihre beunruhigten Freunde zunächst vertrösten. Als Mel und Jan dann aber auch noch von den Nachrichten eines Baustopps im Cage erfahren, ist das für die beiden wie ein Schlag ins Gesicht. Wie soll es jetzt bloß weitergehen?Joe weiß nicht weiter. Ihm steht wegen seiner Schulden das Wasser bis zum Hals und dennoch scheint ihm alles egal zu sein, nachdem Peggy ihn verlassen hat. Als er schon glaubt, dass dieser Albtraum niemals endet, ist es Theo, der Joe - aus Schuldgefühlen - anbietet, das Body Burn zu kaufen und damit Joes Schulden zu tilgen.