Sky macht «Das Dorf der Verdammten» zur Serie

Der britische Autor David Farr, der bei «The Night Manager» glänzte, ist mit an Bord.

Da haben sich die Sky Studios aber einen großen Namen gesichert: Der Pay-TV-Riese hat eine neue Serie in Auftrag gegeben: Es wird ein Serienremake vonkommen. Das Produktionsstudio Route 24 von ITV plant derzeit eine achtteilige Eventserie, die auf dem Film beruht. An diesem Projekt arbeitet der britische Autor David Farr mit, der zuletzt «The Night Manager» schuf.GDie eschichte aus dem Jahr 1957 dreht sich um das verschlafene englische Dorf Midwich, wo eine seltsame Abfolge von Ereignissen darin gipfelt, dass die Frauen der Gemeinde mit fremden Kindern mit leuchtenden Augen und überirdischen Kräften schwanger werden. Sie zählt neben The Day Of The Triffids zu Wyndhams ikonischsten Werken.Der Film «The Midwich Cuckoos» wurde zweimal für das Kino adaptiert: das erste Mal 1960 von Wolf Rilla für die MGM Studios, und dann noch einmal 1995 vom Halloween-Regisseur John Carpenter. Letzterer spielte nicht in England, sondern in North Carolina, mit Christopher Reeve und Kirstie Alley in den Hauptrollen.