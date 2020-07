Tele 5 ist nun unter dem Discovery-Dach

Wirtschaft

Discovery Deutschland übernimmt von Leonine den Free-TV-Sender Tele5. Darüber hinaus schließen beide Parteien einen langfristigen Programmliefervertrag

„ Tele 5 ist erfolgreich und begehrt. Die Zukunft im Verbund der starken Programmmarken von Discovery Deutschland kann kommen.

” Kai Blasberg, Geschäftsführer von Tele 5

Tele 5 wechselt den Besitzer: Zuletzt firmierte Tele 5 unter dem Dach des neuen Medienriesen Leonine, der unter anderem aus Universum Film und der früheren Tele-5-Mutter, der Tele München Gruppe, besteht. Wie nun aber bekannt wurde, wird der Free-TV-Sender an Discovery Deutschland veräußert. Der markttaktische Hintergrund dessen: Discovery Deutschland plant, seine Position im deutschen Free-TV-Markt auszubauen. Der Konzern hofft, durch die Integration der etablierten Sendermarke Tele 5, die sich in den vergangenen Jahren eine innige Fanbase aufbauen konnte, neue Zielgruppen und Vermarktungspotenziale zu erschließen.Discovery Deutschland diversifiziert somit die Schwerpunkte seines Free-TV-Portfolios, besteht es doch bisher aus den Dokutainment-Sendern DMAX , TLC und Home & Garden TV sowie aus dem Sportkanal Eurosport 1. Tele 5 sticht als Serien- und Filmsender aus dieser Aufstellung zweifelsohne heraus. Zumindest in absehbarer Zeit muss sich Tele 5 aber keine Sorgen machen, dass dem Sender die Filminhalte ausgehen: Tele 5 griff häufig auf das Filmarchiv der Tele München Gruppe zurück (was auch zur Erschaffung des beliebten Formats «SchleFaZ» führte). Und das soll auch künftig möglich bleiben.Denn beide Parteien in diesem Übernahmedeal schließen zusätzlich einen langfristigen Programmliefervertrag. Er erlaubt Discovery, auf das umfangreiche Lizenzangebot von Leonine im Bereich fiktionaler Content zuzugreifen. Die Übernahme steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery Deutschland, kommentiert: "Ich freue mich sehr über den Ausbau unseres Portfolios um eine weitere etablierte Sendermarke sowie die langfristige Content-Partnerschaft mit Leonine." Sie führt fort: "Tele 5 mit seinen Filmen und Serien ergänzt unser Multi-Plattform-Angebot aus Factual Entertainment- und Sport-Inhalten um eine neue fiktionale Komponente. Dadurch erschließen wir neue Zielgruppen und können unser Vermarktungspotenzial um die Reichweiten von Tele 5 erweitern."