ProSieben: Wiedersehen mit «Win Your Song»

Joko Winterscheidt soll das Publikum im Hochsommer nach Ruth Moschner bei Laune halten. Neue Folgen der Show gibt es aber nicht.

Ganz im Zeichen des Entertainments steht der ProSieben-Dienstag auch in den kommenden Wochen. Am 21. Juli startet das neue Ruth-Moschner-Quiz «Wer sieht das denn?» zur besten Sendezeit. Die Show soll - inklusive Werbung - 140 Minuten andauern. Geplant sind drei Folgen. Lead-Out des neuen Unterhaltungsformat wird eine einstige Joko-Winterscheidt-Show. Ebenfalls am 21. Juli kehrt ab 22.35 Uhrzurück.In der ProSieben-Show lässt Joko Winterscheidt Deutschlands größte Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten. Am Ende performen sie einen ihrer größten Hits - doch dazu müssen sie sich in mehreren Runden die passenden oder auch unpassenden Instrumente erspielen. Synthesizer oder Kinder-Klavier? Drumset oder Kochtop-Set? Profi-Backgroundsänger oder Jokos krächzende Stimme?Im späten Herbst 2018 lief die erste und einzige Staffel, bestehend aus vier Folgen, am späteren Donnerstagabend. Bei den Umworbenen holten die rund einstündigen Folge 14,1, 11,6, 11,7 und 10,4 Prozent Marktanteil. Alle lagen also über Senderschnitt. Eine Fortsetzung des Formats gab es bis dato dennoch nicht.