Ruth Moschner bekommt neue ProSieben-Quizshow

TV-News

Der Dienstag bleibt Showtag bei ProSieben. Ende Juli startet ein neues Ratespiel mit Ruth Moschner.

ProSieben hat für den 21. Juli ein neues Showformat für seine Primetime am Dienstag angekündigt. Dienstags waren zuletzt große Hits wie «The Masked Singer» oder «Joko und Klaas gegen ProSieben» zu sehen. Von Talpa Germany kommt nun. In dem neuen Format kämpfen zwei Rateteams gegeneinander. Sie sehen Akrobaten, Bands, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen - denn nach den Auftritten wird es für die Rateteams ernst. Mit welcher Hand hat der Akrobat nach seinem dreifachen Salto in das Trapez gegriffen - mit rechts oder mit links? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Genau hinzuschauen, ist also wichtig, um die Runden zu gewinnen."Das ist mit Sicherheit das spektakulärste, glamouröseste Quiz der Welt!" freut sich Ruth Moschner. Die bei «The Masked Singer» auf dem Rateplatz sitzende Entertainerin sagt: "Wenn Show und Quiz ein Kind hätten, käme DAS dabei heraus." ProSieben Senderchef Daniel Rosemann erklärt: "Expect the unexpected - gilt für «Wer sieht das denn?!» genauso wie für ProSieben. Dass ProSieben weltweit als erster Sender diese Show produziert, passt daher hervorragend. Ruth Moschner ist die ideale Frau für «Wer sieht das denn?!»: Sie kennt sich mit überraschenden Rateshows aus wie wohl niemand sonst im deutschen TV."Die Sendung basiert auf dem Format «Watch», das aus Kanada kommt. ProSieben hat für Staffel eins zunächst drei Episoden bestellt.