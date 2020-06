Bärenstarke Quoten: Kabel-Eins-Spielfilme immer gefragter

Quotennews

Seit Wochen bescheren die alten Hollywood-Klassiker dem Sender stattliche Quoten. An diesem Montag ging der Siegeszug mit neuer Steigerung weiter. Bei den Kollegen von Sat.1 lief es dagegen miserabel.

Der Action-Hitwar am Montagabend die perfekte Zutat für das Erfolgsrezept von Kabel Eins. Genauso wie viele andere Hollywood-Klassiker vor ihm, lockte der Streifen zur besten Sendezeit wieder ein Millionenpublikum an. Mit 1,66 Millionen Zuschauern waren sogar noch mehr Zuschauer als vor acht Tagen dabei. Erneut sprangen bärenstarke 5,8 Prozent Gesamtmarktanteil heraus. In der klassischen Zielgruppe ließen 0,61 Millionen junge Zuschauer die Sehbeteiligung auf überragende 8,0 Prozent ansteigen. Besser lief es für Kabel Eins am Montag in diesem Jahr mit 8,4 Prozent fürnur einmal.Mitundblieben die Erfolge auch im weiteren Verlauf des Abends nicht aus. Sowohl Doku als auch Spielfilm waren mit 7,5 und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch glänzend unterwegs. Ab 22 Uhr waren noch immer 1,22 Millionen Zuschauer beim Actionabend dabei. Die Sehbeteiligung hielt sich bei hervorragenden 5,3 Prozent. «Romeo Must Die» rundete den Abend mit 0,56 Millionen Zusehern und 5,1 Prozent bärenstark ab.Ein ganz anderes Bild ergab sich in der Primetime dagegen bei den Kollegen von Sat.1 . Sie lagen mit der Wiederholung der Komödieweit vom Interesse der meisten Zuschauern entfernt. Zur besten Sendezeit musste sich der Liebesfilm mit mageren 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe begnügen. Nur 0,87 Millionen Fernsehende waren für den Film dabei. Anschließend wurde es noch dicker für Sat.1. Dennstürzte nach dem sowieso schon schwachen Auftakt auf katastrophale 3,5 Prozent Sehbeteiligung und eine Zuschauerschaft von 0,58 Millionen ab. Dieschloss nahtlos mit miserablen 3,7 Prozent und 0,31 Millionen Zuschauern an. Ein Abend zum Vergessen für Sat.1.