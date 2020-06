Nach vier Jahren: Sat.1 Gold vermittelt wieder live Tiere

TV-News

Ach, wie süß. Und dann auch noch live: Im Herbst wird ein Sat.1-Gold-Abend ganz, ganz, ganz, ganz flauschig.

Einst sprach Sat.1 Gold von seinem Kernpublikum von Menschen "im goldenen Alter". Mittlerweile richtet sich der Free-TV-Spartensender an "alle, die mit dem Herzen sehen", und im Herbst wird sich Sat.1 Gold sogar ganz explizit an alle wenden, die ein Herz für Tiere haben: Wie SevenOne Media mitteilt, wird es nämlich vier Jahre nach dem ersten Sat.1-Gold-Tiervermittlungsabend eine zweite Ausgabe geben.wird zwei Stunden dauern und zu vermittelnde Tiere vorstellen. Das passiert sowohl live im Studio als auch über Promi-Paten. Die Ausstrahlung soll im Herbst im Vorfeld der nächsten «Haustier sucht Herz»-Staffel erfolgen."Diese Show erweckt ein positives Gefühl, nachdem die goldigen Tiere an ein liebevolles Zuhause vermittelt wurden", schwärmt SevenOne und fasst das Format wie folgt zusammen: "Die authentische Tiervermittlung mit emotionalen Momenten und einem Happy End!"