Neue ZDF-Komödie mit Ulrike Kriener und Henry Hübchen: «Wir bleiben Freunde»

TV-News

Mit von der Partie sind unter anderem auch Johanna Gastdorf, Dietmar Horcicka und Brigitte Zeh.

In Kiel und Umgebung wird aktuell wieder für das ZDF gedreht: Im Norden fiel kürzlich die erste Klappe für die Komödiemit Ulrike Kriener und Henry Hübchen in den Hauptrollen. Die Regie übernimmt «Wilsberg»-Macher Hansjörg Thurn, das Drehbuch stammt von Gabriele Kreis («Tonio und Julia - Zwei sind noch kein Paar»). Als Produktionsfirma agiert die Relevant Film Produktion GmbH, Produzentin ist Heike Wiehle-Timm. Silvia Hubrich ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 20. Juli 2020. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Darum geht es: Dorothee (Ulrike Kriener) und Volker (Henry Hübchen) wollten nach ihrer Trennung vor sieben Jahren Freunde bleiben. Nach einem heftigen Fahrradunfall hat Volker einen Arm und ein Bein in Gips, und so nimmt Dorothee, wenn auch zähneknirschend, ihn als Pflegefall auf Zeit bei sich auf. Womit die Probleme beginnen. Denn obwohl Volker seit Jahren mit Regina verbandelt ist, dem Trennungsgrund, fühlt er sich bei Dorothee überaus wohl. Wozu also nach einer anderen Lösung suchen? Aber Dorothee hat gerade Moritz (Marcel Hensema) kennen und lieben gelernt, und der findet den unbeweglichen Ex auf der Couch unerträglich.Brigitte Zeh, Marius Borghoff, Johanna Gastdorf, Dietmar Horcicka, Gianni Meurer und Charlotte Crome spielen weitere Rollen.