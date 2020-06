Der KiKA macht die Küche zum Tatort

TV-News

Ein Gericht, drei junge, hungrige Münder und Viktoria Graß sowie Felix Denzer: Fertig ist der «Küchenkrimi».

Im September wird es im KiKA kulinarisch: Nicht nur, dass in einer neuen Sendung Generationen aufeinandertreffen und unter vertauschten Vorzeichen kochen ( mehr dazu ), darüber hinaus macht der öffentlich-rechtliche Sender die Küche zum Tatort. Denn in der vom rbb verantworteten Kochshowwird Wissensvermittlung in Sachen Kulinarik, Ernährung und Nachhaltigkeit mit den Erzählmethoden eines Krimis vermengt.Vom 21. bis zum 24. September wird der KiKA acht Folgen «Küchenkrimi» zeigen. Darin bekommen drei junge Ermittler*innen ein Gericht kredenzt. Daraufhin gilt es, allen erdenklichen Spuren zu folgen, um den "Tathergang" nachzuvollziehen und so herauszubekommen, welche Zutaten verwendet wurden, wie das Essen zubereitet wurde und wie nachhaltig es ist.Unterstützt werden die Küchenschnüffler von "Gerichtsmedizinerin" Viktoria Graß und dem YouTube-"Koch" Felix Denzer ("YumTamTam"). Vom 19. bis zum 24. September widmen sich zudem zahlreiche KiKA-Wissenssendungen dem Thema Essen und Trinken.befasst sich beispielsweise mit Alkohol, inwird untersucht, was unser Geschmacksempfinden beeinflusst undwird erläutert, wie sich Kinder selber versorgen können.