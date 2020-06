YouTube setzt «Escape the Night» ab

US-Fernsehen

Der Moderator Joey Graceffa ließ allerdings verlauten, dass das Format weitergehen könnte.

Die Video-Plattform YouTube trennt sich nach vier Staffeln von der Produktion «Escape the Night», die zugleich das am längsten laufende Original des Portals ist. Moderiert wurde die halbstündige Serie von Joey Graceffa. In dem fiktionalen Format wurde in jeder Episode ein YouTuber getötet.Host Graceffa kündigte am Mittwoch an, dass die fünfte Staffel in diesem Jahr nicht kommen wird, aber die Serie könne „möglicherweise unter anderen Vorzeichen“ zurückkehren. „Ich weiß nicht, wann es eine fünfte Staffel geben wird“, sagte Graceffa und teilte mit, dass man die Produktion aufgrund der Corona-Pandemie stoppte. Insider berichten, dass YouTube die bisherigen neuen Folgen ablehnt.Die Absetzung von YouTube kommt nicht überraschend, denn bereits seit Tagen kommen ähnliche Meldungen. «Cobra Kai» wandert von der Google-Tochter zu Netflix , die dritte Staffel von «Step Up» wird bei Starz zu sehen sein.