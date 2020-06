Corona sorgt für «Willkommen bei Carmen Nebel»-Gnadenfrist

TV-News

Abschiednehmen zu einem späteren Zeitpunkt: Das ZDF vertagt die letzte Ausgabe von «Willkommen bei Carmen Nebel».

Corona macht es möglich: Ein Showabschied rückt nach hinten. Ursprünglich war geplant, dassnach 17 Jahren auf Sendung am 12. Dezember 2020 mit einer letzten Ausgabe beendet wird. Doch nun teilt das ZDF mit, von diesem Terminplan abzurücken. "Die letzte Ausgabe nach 17 Jahren «Willkommen bei Carmen Nebel» soll möglichst mit der entsprechenden Atmosphäre vor einem großen Saalpublikum stattfinden", lässt der Mainzer Sender mitteilen.Da das ZDF davon ausgeht, dass dies nicht in gebührender Form möglich sein wird, vertagt der öffentlich-rechtliche Sender die Abschiedsgala von «Willkommen bei Carmen Nebel». Stattdessen sollen sich Volksmusik- und Schlagerstars im Frühjahr 2021 in Berlin letztmals unter dem «Willkommen bei Carmen Nebel»-Showtitel treffen.Die nächste Ausgabe vonwird dagegen planmäßig am 19. September 2020 um 20.15 Uhr live aus Riesa auf Sendung gehen. Aufgrund der geltenden Corona-Sicherheitsvorgaben findet die Show ohne Saalpublikum statt.