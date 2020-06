«Das Phantom der Oper» wird zur Miniserie

International

Gaumont International Television, die Produktionsfirma hinter «Narcos», «Hannibal» und «F Is for Family», zieht die Fäden.

Von Herbst 1909 bis Anfang 1910 veröffentlichte Gaston Leroux in der Zeitung 'Le Gaulois' einen Fortsetzungsroman, der sich in der Popkultur festkrallen sollte: «Das Phantom der Oper» wurde mehrmals als Stummfilm verfilmt, 1943 als Musikfilm, 1987 als Zeichentrickfilm, 1989 als Horrorfilm mit «Nightmare on Elm Street»-Legende Robert Englund in der Hauptrolle, 1990 als dramatische Miniserie und 1998 unter der Regie Dario Argentos erneut als Horrorfilm. Es gibt unzählige literarische Parodien, Prequels und Überarbeitungen, darunter eine mit den Muppets, und Andrew Lloyd Webbers «Das Phantom der Oper»-Musical ist nicht nur unvergessen, sondern wurde ebenfalls fortgesetzt und verfilmt.Nun nimmt sich die Produktionsfirma Gaumont International Television dem Klassiker an: Die Produktionsfirma hinter «Narcos», «Hannibal» und «F Is for Family», plant laut 'Deadline Hollywood' eine sechsteilige «Das Phantom der Oper»-Miniserie. Verantwortlich sind Gaumonts britische Dependence und Autor Anthony Horowitz («Inspector Barnaby»).Joel Schumachers Verfilmung des «Das Phantom der Oper»-Musicals generierte drei Oscar-Nominierungen, die Bühnenshow spielt derzeit wieder in Südkorea und soll 2021 auf dem Londoner West End zurückkehren. Die Miniserie aus dem Jahr 1990 lief 176 Minuten, aufgeteilt in zwei Folgen, und entstand unter der Regie von Tony Richardson («Hotel New Hampshire»).