Die Bundesligarechtevergabe in der Audio-Analyse

Quotenmeter.FM

Wie wird DAZN die insgesamt 106 erworbenen Bundesliga-Spiele umsetzen? Welche Auswirkungen hat der neue Deal auf das Sky-Programm und seine Sportmitarbeiter? Darf man sich über das «ran»-Comeback freuen?

Die Würfel sind gefallen: Mit Beginn der Saison 21/22 wird Streamingdienst DAZN mehr Live-Fußball zeigen als bisher – aus 45 Spielen werden dann 106. Sky wird nicht mehr um die 270 Spiele aus dem Oberhaus berichten, sondern nur noch 200 Spiele haben. Die zweite Liga bleibt komplett beim Pay-Sender. Das sind die Ergebnisse im Bezahlfernsehen-Bereich, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekannt gab.Welche Auswirkungen hat die Ausschreibung auf das Programm? Leon Geis, der sich Woche für Woche immit den Inhalten der wichtigsten Fußballsendungen des Landes auseinandersetzt, hatte Streamingdienst DAZN zuletzt dafür kritisiert, dass 2020 (auch schon vor Corona) die Mehrzahl der Erstliga-Übertragungen aus der DAZN-Zentrale in München und nicht aus dem Stadion kamen. Muss DAZN diese Strategie nun aufgeben? Wird der Sender vielleicht sogar umfassendere Studioshows anbieten?Wie könnte der Sky-Sonntag, zwar mit der zweiter Liga, aber ganz ohne erster Liga, aussehen? Zudem gibt Sat.1-«ran» nach über 17 Jahren ein Bundesliga-Comeback. Dass sich Sat.1 das Free-TV-Paket für die Übertragung von neun Livespielen pro Saison, darunter der kompletten Relegation, gesichert hat, gilt in Branchenkreisen als klares Zeichen, dass sich die Sendergruppe auf Jahre hinweg zum linearen Fernsehen bekennt. Da werden prompt Erinnerungen an alte Zeiten mit Jörg Wontorra und Johannes B. Kerner wach…Dieser Podcast, der sich auch damit befasst, dass Amazon prime video, das noch im Dezember mit dem Erwerb von gut drei Hand voll Champions-League-Topspielen auf sich aufmerksam machte, diesmal nun komplett leer ausging und sogar die Audio-Übertragungen im Webcast-Bereich hergeben muss, wird moderiert von Quotenmeter.de-Chefredakteur Manuel Weis.