Corona macht «Alarm für Cobra 11» erheblich zu schaffen

TV-News

Die Produktionsarbeiten für die Actionserie sind nach wie vor nicht aufgenommen. Sie sollen auch so schnell nicht mehr starten.

Fans der Serie haben es bereits gemerkt: Anders als geplant ist im Frühjahr bei RTL nicht die mit Spannung erwartete neue Staffel der langlebigen Actionseriegelaufen. Somit fand auch das Debüt der neuen Partnerin an der Seite von Semir, gespielt von Pia Stutzenstein, noch nicht statt. Wegen der hohen Kosten für aufwändige Formate wie «Alarm für Cobra 11» sei die Serie stärker von Corona betroffen wie etwa normale Unterhaltungsformate, ließ RTL am Freitagnachmittag mitteilen. Nach wie vor wird am Set der Serie nicht gearbeitet. Das soll erst einmal auch so bleiben. RTL habe nun entschieden, die Dreharbeiten mindestens so lange pausieren zu lassen, bis alle schon hergestellten Folgen der Produktion ausgestrahlt wurden.Erste Aufnahmen mit Erdogan Atalay und Stutzenstein fanden schließlich schon statt. Einen Sendetermin nannte RTL nicht, es ist aber davon auszugehen, dass die Serie wie üblich im Herbst wieder auf Sendung geht. Man wolle nun warten bis „die wirtschaftlichen Bedingungen eine Sicherstellung des enormen production values von «Cobra 11» wieder möglich machen“, erklärt RTL.Es sei ein Aufbruch in eine neue Zeit, den die Produktionsfirma Action Concept und RTL so bald wie möglich in 2021 fortführen wollen, heißt es im Statement. Ganz müssen Fans der Serie zur Zeit übrigens nicht auf die Abenteuer der Autobahnpolizei verzichten. Jeden Montagabend laufen alte Folgen beim Sender Nitro. In den vergangenen Wochen holten diese bis zu 3,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die Reichweiten lagen teilweise bei über 700.000 Fans.Die erste Folge der Serie flimmerte im März 1996 über die Bildschirme. Im Frühjahr 2021 wird die Serie demnach 25 Jahre alt. Es gäbe wohl keinen besseren Anlass, um die Produktion nach einer langen Pause dann wieder langsam anzukurbeln.