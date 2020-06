Netflix-News: «Blood & Water» geht weiter, Totes Mädchen spielt in «Cursed»

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Katherine Langford wird schon im Juli auf den Bildschirmen erscheinen.

Zwei wichtige News für junge Serienfans hat der US-Streamingdienst Netflix in dieser Woche mitgeteilt. Zum einen steht der Starttermin für das neue Projekt von Katherine Langford fest. Die Schauspielerin wurde bekannt durch die Verkörperung der Hauptrolle in dem Jugend-Drama(Originaltitel: «13 Reasons Why»). Sie spielte darin Hannah, die Jugendliche, die sich am Ende der ersten Staffel wegen Mobbings das Leben nahm. Wenige Wochen nachdem nun die finale vierte Staffel der Teen-Soap veröffentlicht wurde, kommt ihr neues Serienprojekt:soll am 17. Juli das Licht der Welt erblicken.Sie basiert auf dem Roman von Frank Miller und Tom Wheeler und ist eine Neuinterpretation der bekannten Artussaga. Sebastian Armesto, Shalom Brune-Franklin und Emily Coates spielen ebenfalls mit, gedreht wurde schon 2019.Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der afrikanischen Netflix-Teen-Serie, deren erste Staffel die Türe für eine Fortsetzung schon weit offen ließ. Jetzt hat Netflix in der Tat Nachschub geordert. Vermutlich 2021 geht die Geschichte also weiter.