Neue Chance: VOX wiederholt Kelley-Serie «Big Little Lies»

Die Erstausstrahlung der eigentlich als Miniserie konzipierten Geschichte war kein Hit.

Manche Serien bekommen eine zweite Chance: VOX wird auch diesen Sommer auf die HBO-Miniserieaus der Feder von David E. Kelley setzen. Im Mai und Juni 2018 liefen die Episoden schon mal – allerdings unter geringerem Zuschauerinteresse. Das Staffelfinale holte bei den Umworbenen gerade einmal 2,9 Prozent Marktanteil.Nun kehrt die Geschichte aus einer amerikanischen Kleinstadt am Mittwoch, 15. Juli 2020 zurück – immer ab 22.05 Uhr wird sie erzählt. Am 15. Juli endet im Vorfeld die US-Crime-Serie «Magnu, P.I.» mit einem Doppelpack. «Big Little Lies» wurde in Amerika derweil entgegen erster Pläne für eine zweite Staffel verlängert. Die zweite Staffel gibt es schon bei Sky auf Abruf. Gut möglich, dass VOX sie ab August ins Free-TV bringt.Die Serie erzählt grundsätzlich die Geschichte mehrerer Freundinnen in Monterey. Wo sonst die Reichen und Schönen wohnen, wird nun wegen eines Mordfalls ermittelt. Noch sind Opfer und Täter unbekannt, doch konzentrieren sich die polizeilichen Ermittlungen auf die Befragungen zu den drei Müttern Madeline Mackenzie, Celeste Wright und Jane Chapman, deren Kinder alle zusammen in die erste Klasse der örtlichen Grundschule gehen. Für deutsche Serienfans interessant: «Young Sheldon» Ian Armitage ist in der Serie als Sohn einer der Frauen zu sehen. Mit Zoë Kravitz und Reese Witherspoon ist das Format auch sonst hochkarätig besetzt.