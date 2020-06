Sila-Sahin-Comeback hilft den «Nachtschwestern» nicht allzu viel

Quotennews

Die von der Darstellerin gespielte Figur tauchte in Folge sieben der zweiten Staffel erstmals wieder auf. Die Quoten sanken – wohl aber auch wegen Fußball im Gegenprogramm.

Comeback bei den RTL-. Schauspielerin Sila Sahin tauchte in der am Dienstag ab 20.15 Uhr bei RTL gezeigten Folge der Weekly erstmals in Staffel zwei auf – sechs Episoden kamen ohne ihr aus. Die Schauspielerin war zu Beginn der Produktionsarbeiten in Babypause, wird aber nun in den drei verbleibenden Folgen dabei sein. Die könnten auch die letzten der Serie werden. Zwar schwang sich das Format um ein Krankenhaus in Köln vergangene Woche auf zehn Prozent und somit das beste Ergebnis der Staffel auf, in dieser Woche sanken die Marktanteile in der Zielgruppe aber wieder. 8,4 Prozent sind kein ruhmreiches Ergebnis, wenngleich betrachtet werden muss, dass die Sky-Bundesliga-Konferenz eine außergewöhnliche Konkurrenz an diesem Abend war.Trotzdem: 0,71 Millionen junge Zuschauer machten die Klinikserie nur zur neuntmeistgesehenen Sendung des Dienstags. Insgesamt kam die Produktion von UFA Serial Drama auf 1,75 Millionen Zuschauer. Eine Wiederholung vonbescherte dem Privatsender ab 21.15 Uhr dann 1,27 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fiel das Ergebnis auf wahrlich schwache 6,7 Prozent Marktanteil.Besserung brachte dann erst Ralf Schmitz mit seinem Flirt-Format. Zwei Folgen liefen ab 22.15 Uhr, zunächst ein „Mister Special“, dann eine normale Episode. 8,0 und 11,4 Prozent Marktanteil erzielte RTL mit der Produktion am späteren Abend in der Zielgruppe. Insgesamt wurden 1,13 sowie 1,03 Millionen Fans ermittelt.