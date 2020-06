Sat.1 20/21: Lenßen-Comeback, Crime-Dokus, Quiz und fliegende Fäuste

TV-News

Sat.1 fügt seinem Programm an vielen Stellen Neues hinzu. Unter anderem produziert man ein emotionales Crime-Drama. Ingo Lenßen kehrt als Ermittler zurück und die kommende «Promi Big Brother»-Staffel dauert so lange wie noch nie.

„ Wir verstehen unseren Sender nicht mehr als reine TV-, sondern längst als Multiplattform-Marke. Und unser digitales Wachstum kann sich wirklich sehen lassen. Um nur zwei Beispiele hervorzuheben: Unsere Formate «The Voice Kids» und das «Sat.1 Frühstücksfernsehen» erzielten in diesem Jahr bisher jeweils rund 180 Millionen Video Views. Ein starkes Zeichen dafür, wie sehr wir unsere Zuschauer mittlerweile über alle Plattformen erreichen und damit zusätzliche Reichweiten generieren. ” Sat.1-Senderchef Kaspar Pflüger

Spürbar erleichtert konnte Sat.1-Senderchef Kaspar Pflüger am Dienstagnachmittag bei der digitalen Programm-Pressekonferenz Entwarnung geben. Trotz der Corona-Krise und des damit zusammenhängenden Shut-Downs werde man im Herbst 2020 „nicht nur alle beliebten und erfolgreichen Formate mit frischen Staffeln on air“ bringen, sondern auch einige neue Formate starten, erklärte der TV-Manager. Zufrieden zeigte sich Kaspar Pflüger in einem von Joko Winterscheidt für Werbekunden geführten Interview mit dem Zeitraum Januar bis Mai 2020. Jeweils gegenüber dem Vorjahr seien die Zielgruppen-Quoten des Senders in der Primetime um 0,4 Prozentpunkte gestiegen, 0,6 Prozent am Vorabend.Was kehrt also zurück? Hier setzt Sat.1 freitags auf eine zweite Staffel von, die acht Episoden umfassen wird. Dabei steht jede Show unter einem eigenen Motto: vom Städte-Duell über die erste klimaneutrale Show bis hin zum Casting einer neuen Boy Band innerhalb nur eines Abends.wird vom Sonntagvorabend in die Primetime geschoben - und startet mit einer Live-Hochzeit zweier Kandidaten, die sich vorher noch nie gesehen haben. Im vergangenen Dezember holte das Reality-Format am Sonntagvorabend teils bis zu 15 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und lag somit deutlich oberhalb der Sendernorm.Schon bekannt war, dass eine neue-Staffel entsteht. Diesmal mit Moderatorin Angelina Kirsch und mit Alexander Kumptner als neuem Jury-Mitglied.sowiewürden ebenfalls im Herbst ihren Weg ins Programm zurückfinden. Von Red Seven Entertainment, den Machern von «The Biggest Loser» soll zudem eine tierische Diät-Sendung kommen:Die kommende Staffel des Reality-Hitswird lang wie nie. Ging eine Runde bis dato immer 15 Tage lang, wird nun um eine Woche aufgestockt. Der große Bruder beherbergt seine Promis demnach drei Wochen lang. Sat.1 verspricht eine Rückkehr des Moderatoren-Duos Jochen Schropp und Marlene Lufen und mehr Primetime-Shows des Formats als zuvor. Schon 2019 hatte Sat.1 zwei Mal wöchentlich ab 20.15 Uhr gesendet, sonst immer um 22.15 Uhr. «Promis unter Palmen» soll im Frühjahr 2021 in die zweite Runde gehen. Weitere Show-Highlights des Senders: Im September soll dasneu aufgelegt werden,ist eine Primetime-Show mit Promis auf einer überdimensionalen Torte und kuriosen Spielen. Jochen Schropp und Olivia Jones präsentierten das Spaßformat.Am Sat.1-Vorabend will Kaspar Pflüger nach dem wenig erfolgreichen Reality-Ausflug («Big Brother») am aktuellen Mix aus Light Fiction und Quiz festhalten. Unter anderem sind neue Folgen vongeplant. Die Produktion des ersten Schwungs musste nach wenigen Wochen wegen Corona unterbrochen werden. Ingo Lenßen kehrt darüber hinaus als Sat.1-Vorabend-Ermittler zurück und soll inMandanten beraten, die dringend Hilfe benötigen. Pflüger erklärt: „Wir werden neben den beliebten Crime-Dokus aber auch das Thema ‚Light Entertainment‘ weiter ausbauen.“ Obendrein sind zwei Quiz-Formate in Planung. Während Pflüger über eines noch nicht spricht (zuletzt gab es Gerüchte über ein neues Rateformat mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen) bestätigte Pflüger den Erwerb des Formats, das unter anderem von John de Mol erdacht wurde. Das Format startete vor über drei Jahren beim britischen ITV, gespielt wird mit zwei Zweierteams. Kernelement der Show ist eine LED-Wand. Große, goldene Ringe müssen die Spieler dort platzieren, wo sie die Antwort vermuten. Sie erhalten die richtige Frage, wenn sich ein Pixel der Antwort im Ring befindet. Wenn sie eine Frage falsch beantwortet bekommen, verlieren sie den Ring, und das andere Team stiehlt die Frage und versucht, sie zu beantworten. Mit jeder Frage können sie mehr Geld gewinnen, aber die Ringe werden kleiner…In Sachen Fiction strebt Sat.1 die Ausstrahlung der Adaption der britisch-amerikanischen Seriean. Felicitas Woll und Barry Atsma sind in der neuen Saison in dieser Miniserie (vier Folgen) zu sehen, dieheißt. Alwara Höfels und Katharina Wackernagel haben Hauptrollen in einem neuen und mit Emotionen versehenen Crime-Drama namensergattert. Josephine Preuß und Raymond Thiry sind zudem in der Krimibuch-Verfilmungzu sehen.Nach dem Testlauf von Spezial-Ausgaben der «akte» um 20.15 Uhr hat Kaspar Pflüger zudem weitere solche Sendungen angekündigt; unter anderem zu den Themen „Entführt“ und „Peggy Knobloch“.