«Dont»: Neue ABC-Gameshow kommt gut aus den Startlöchern

Ryan Reynolds‘ neue Spielshow «Don’t» hat bei ABC einen perfekten Start hingelegt, beim jungen Publikum wurde sie Tagessieger.

Eine neue Gameshow, die ihre Teilnehmer dafür belohnt, etwas Bestimmtes nicht zu tun: Darum geht es in der neuen ABC-Spielshow, die am Donnerstag um 21 Uhr gestartet ist. 4,21 Millionen Zuseher ab zwei Jahren waren zum Auftakt dabei. In der Zielgruppe standen tolle 0,9 Prozent als Rating zu Buche, damit wurde ABC Primetime-Sieger bei den 18- bis 49-Jährigen.hat davor 0,7 Prozent erzielt und bestätigte damit das Vorwochen-Ergebnis,verzeichnete um 22 Uhr ebenfalls 0,7 Prozent als Rating.Weiter auf einem sehr schwachen Niveau performtbei NBC, nur 2,77 Millionen Zuschauer waren um 20 Uhr dabei. Das Rating verschlechterte sich binnen Wochenfrist von 0,4 auf 0,3 Prozent. Am Boden ist, schon zum vierten Mal in Folge wurde die Zwei-Millionenmarke verfehlt. Eine neue Episode der finalen Staffel wollten gerade einmal 1,82 Millionen Amerikaner sehen – nur um ein Haar hätte die Thrillerserie sogar ein neues Allzeit-Tief aufgestellt. Auf völlig unzureichende 0,2 Prozent sackte das Rating, für eine Wiederholung vonstieg es wieder leicht auf 0,3 Prozent.Bei FOX floppen nach wie vor die(0,4 Prozent) und(0,3 Prozent), wobei in der Zielgruppe zumindest keine neuen Verluste anstanden. Die CBS-Comedys(0,6 Prozent) und(0,5 Prozent) bewegten sich mit neuen Folgen nicht vom Fleck. Gesamtsieger wurde abermalsmit einem Re-Run, 5,20 Millionen Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein. Bei den Werberelevanten betrug das Rating aber nur 0,5 Prozent.