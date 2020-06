«The Hate U Give»: ProSieben zeigt Themenabend über Rassismus

TV-News

Auf dem Programmplan stehen der Film «The Hate U Give» und eine Dokumentation. Auch arte ändert sein Programm.

Filmfacts «The Hate U Give» Regie: George Tillman Jr.

Produktion: Robert Teitel, George Tillman Jr., Marty Bowen, Wyck Godfrey

Drehbuch: Audrey Wells; basierend auf dem Roman von Angie Thomas

Darsteller: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, K. J. Apa, Common, Anthony Mackie

Musik: Dustin O'Halloran

Kamera: Mihai Malaimare Jr.

Schnitt: Craig Hayes, Alex Blatt

Laufzeit: 133 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Erst kürzlich zeigte ProSieben eine kurze Sondersendung zum Thema "Black Lives Matter". Doch der Münchener Privatsender lässt es nicht auf dieser Reaktion auf die aktuelle Lage in den USA beruhen, sondern veranstaltet am 20. Juni 2020 einen ganzen Themenabend mit dem Schwerpunkt "Rassismus in den USA". Dieser eröffnet um 20.15 Uhr mit einem Film, der angesichts der Tötung von George Floyd durch rassistische Polizeigewalt noch aktueller wirkt als noch bei seiner Kinopremiere:. In der Jugendbuchadaption von George Tillman Jr. geht es um Starr Carter (Amandla Stenberg), die mitansehen muss, wie ein Freund von ihr erschossen wird, weil ein weißer Cop denkt, er hätte nach einer Waffe gegriffen – in Wahrheit griff er bloß nach einer Haarbürste. Im Anschluss an das aufwühlende Drama , das neben Polizeigewalt auch weiteren institutionellen Rassismus behandelt sowie den "Wohlfühl-Aktionismus" vieler Weißer, zeigt ProSieben die topaktuelle Dokumentation. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann sagt über den Themenschwerpunkt: "«The Hate U Give» ist ein beeindruckender Film, der leider zu gut in die aktuelle Zeit passt. Sehr realistisch, traurig – aber gleichzeitig lösungsorientiert. Mit der Doku bieten wir insbesondere unseren jungen Zuschauern einen nachdenklichen Fernsehabend zum Thema Rassismus."Schon diesen Samstag, also am 13. Juni 2020, ändert der Kultursender arte sein Programm, um auf die derzeit wieder größere Aufmerksamkeit einzugehen, die das Thema Rassismus erhält. Ab 19.30 Uhr wird dann die Dokumentationüber den Äther geschickt. Am 15. Juni folgt eine weitere Programmänderung: Neben einer kürzlich schon angekündigten Doku über Polizeigewalt ( mehr dazu ) wird es ab 21.35 Uhrzu sehen geben.In der Doku geht es um den Footballspieler Colin Kaepernick, der schon vor vier Jahren die rassistische Polizeigewalt in den USA anprangerte, indem er auf dem Spielfeld kniete. Obwohl sein Protest um die Welt ging und oft kopiert wird, ist er selbst mittlerweile arbeitslos. Ab 22.30 Uhr folgt die Oscar-nominierte Dokuüber James Baldwin und seine Abrechnung mit der Intoleranz in den USA.