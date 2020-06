FOX macht mit «Death in Paradise» weiter

TV-News

Im Spätsommer kommt die inzwischen neunte Staffel ins deutsche Bezahlfernsehen.

Der Seriensender FOX, empfangbar im Pay-TV unter anderem bei Sky, setzt die britische Seriemit ihrer mittlerweile neunten Staffel fort. Seit Montag ist der Starttermin für die neuen Episoden bekannt. Es geht am 28. August weiter.Mit Staffel 9 heißt es Abschied nehmen von Ardal O'Hanlon als Chefermittler Detective Inspector Jack Mooney. Im Laufe der neuen Folgen reicht er den Staffelstab an seinen Nachfolger Ralf Little weiter, den es als Detective Inspector Neville Parker von Manchester in die Karibik verschlägt. Die neuen Folgen laufen bei FOX immer freitags um 21 Uhr.Darüber hinaus gibt es eine weitere Neuerung in puncto Besetzung: Aude Legastelois ist vom Gaststar zum regulären Cast-Mitglied avanciert. In Staffel 8 spielte sie sich als ebenso kluge wie charmante Ermittlerin Madeleine Dumas in kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer. Komplettiert wird die Polizeitruppe von Officer Ruby Patterson (Shyko Amos), der Nichte des mürrischen Commissioners Selwyn Patterson (Don Warrington), sowie dem engagierten Officer JP Hooper (Tobi Bakar).