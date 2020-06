Plant Sat.1 eine neue Quizshow mit dem «Genial Daneben»-Trio?

TV-News

Zur Zeit werden Kandidaten gesucht, die als «Quiz Team» bis zu 5000 Euro erspielen wollen.

Wie wird der Sat.1-Vorabend in der nächsten Fernsehsaison aussehen? Klar ist: Es wird auch am Vorabend wohl Ermittler-Shows geben, die Marktanteile der zuletzt eingeführten Marken «Grünberg und Kuhnt», «Richtera und Sindera» und das «K11» waren mindestens ausbaufähig, wenn nicht sogar okay. Um 19 Uhr aber zeigtseit seiner Rückkehr ins Programm massive Schwächen, teils werden weniger als drei Prozent Marktanteil bei den Fans zwischen 14 und 49 Jahren ermittelt.Möglicherweise soll es schon bald ein neues Quiz richten. Die Firma Constantin Entertainment, die auch die tägliche «Genial Daneben»-Version umsetzt, sucht seit einigen Tagen Kandidaten für ein neues Format namens. Gesucht werden Teams im Alter zwischen 25 und 60 Jahren, die sich gemeinsam spannenden Quiz-Fragen stellen wollen.An der Sendung würden, so heißt es im Casting-Aufruf, Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning sowie weitere Leute mitwirken. Bis zu 5000 Euro Gewinn für erfolgreiche Spieler würden winken.