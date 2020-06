Alles nur Corona? ntv kündigt Halbjahresrückblick an

TV-News

Moderieren werden wieder Harald Schmidt und Gregor Gysi.

Es ist inzwischen fast schon eine feste Institution im Programm des in Köln ansässigen News-Senders ntv: Alles sechs Monate treffen sich der Politiker Gregor Gysi (Die Linke) und der ehemalige Late-Night-Show-Moderator Harald Schmidt für einen Halbjahresrückblick.soll auch in diesem Sommer umgesetzt werden; wenngleich man meinen könnte, es gab zuletzt kaum ein anderes Thema als das grassierende Coronavirus.Zu sehen sein wird die 50 Minuten lange Sendung nun am Freitag, 3. Juli um 19.10 Uhr im Programm von ntv. Danach sind noch einige Reruns eingeplant. Auf das sonst übliche Publikum bei der Produktion wird natürlich verzichtet.Erstmals lief ein Rückblick mit Gysi beim Nachrichtensender 2015, damals mit Politiker Wolfgang Bosbach von der CDU. Ein Jahr später saß Thomas Gottschalk an der Seite von Gysi, seit 2017 ist Harald Schmidt an Bord.