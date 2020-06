RTLZWEI widmet «Pop-Giganten» eine Sonderfolge

TV-News

Wie auch schon im Oktober 2019 wird die Sendung zur Primetime ausgestrahlt.

Der Münchner Privatsender RTLZWEI hat für den 20. Juni, einen Samstag, eine frische Ausgabe seiner Musik-Dokuangekündigt und wird diese ab 20.15 Uhr zeigen. Zuletzt war das Format auf diesem Sendeplatz im Oktober 2019 beheimatet; mit knapp vier Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen verlief die Ausstrahlung damals aber nicht sonderlich erfolgreich. In der neuen Reportage geht es um „unsterbliche Legenden“.Es werden Künstler wie Amy Winehouse, Whitney Houston, George Michael, Freddie Mercury, Michael Jackson, Falco und Kurt Cobain vom Beginn ihrer Karriere bis zum Tod und zur Legendenbildung portraitiert. Dabei kommen auch Zeitzeugen und Musikexperten wie Filmproduzent und Regisseur Rudi Dolezal zu Wort, der mit einigen Legenden eng zusammengearbeitet hat. Gemeinsam mit weiteren Prominenten wie Oliver Pocher, Mousse T., Nilz Bokelberg, Danny Liedtke , Gülcan Kamps oder Janine Kunze wird versucht zu ergründen, weshalb manche der Künstler in so jungen Jahren verstorben sind. Hätte man diese Legenden „retten“ können? Die Sendung hat eine Laufzeit von 170 Minuten inklusive Reklame.Entsprechend folgt gegen 23.05 Uhr die nächste Sendung, nämlich der Rerun eines rund fünf Jahre alten Formats: Schnäppchenurlaub aus dem Internet oder Mega-Luxus-Reise? Was gibt es am oberen und unteren Ende der Skala für’s Geld? Die Reportage «Urlaub extrem: Luxus vs. Low Budget» macht den Test und schickt zwei Reiseprofis um die Welt.