Sat.1 vermisst die Zusatzstunde des «Sat.1 Frühstücksfernsehen»

Quotennews

Die Infektionszahlen der Coronapandemie sinken. Sat.1 beendet seine Morgenschicht daher wieder um zehn. Das schadet aber den Quoten. RTL punktet vor allem mittags.

Seit März hatte Sat.1 zwischen zehn und elf Uhr eine Zusatzstunde seinesim Programm – in 60 Minuten hieß es dann „Gemeinsam gegen die Krise“. Im Zuge stark sinkender Infektionszahlen ist das Format nun vergangene Woche letztmals gezeigt worden. Seit dem Dienstag nach Pfingsten endet die Frühschicht von Sat.1 nun also wieder regulär um zehn Uhr und holte übrigens 12,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das viereinhalbstündige Morgenmagazin kam ab 5.30 Uhr in Sat.1 im Schnitt auf 0,45 Millionen Zuschauer.Zwischen zehn und zwölf Uhr laufen in Sat.1 jetzt wieder zwei Folgen der einstigen Scripted-Reality, doch die Quoten ließen zu wünschen übrig. Ab kurz nach zehn Uhr holte die Produktion schwache 6,7 Prozent Marktanteil (insgesamt 310.000 Seher). Zum Vergleich: Die Extra-Stunde des Sat.1-Frühstücksformats kam in ihrer Laufzeit nur einmal (am 6. Mai) auf niedrigere Werte. Vergangene Woche pendelten die Ergebnisse der Zusatzstunde bei zwischen 8,6 und 12,8 Prozent der Umworbenen. Am Dienstag nun generierte «Im Namen der Gerechtigkeit» um elf Uhr stärkere 0,45 Millionen Zuschauer. Mit 10,9 Prozent Marktanteil lag diese Episode dann klar oberhalb der Sendernorm.RTL zeigte am Vormittag zunächst Serien-Wiederholungen. Dabei überzeugte ab 8.30 Uhrmit 12,3 Prozent. Danach sanken die Werte während der Ausstrahlung vonundauf 9,4 sowie 8,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Der-Doppelpack ab zehn Uhr vormittags generierte bei den 14- bis 49-Jährigen schließlich 9,7 und 11,6 Prozent Marktanteil, also mehr oder weniger passable Werte. Stark lief es für RTL dann erst ab zwölf Uhr: Das zweistündigeräumte mit 18,2 Prozent Marktanteil ab. Die Mittagssendung verbuchte im Schnitt 740.000 Zuschauer ab drei Jahren.