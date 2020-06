Quizabend im NDR: «Kaum zu glauben» und «Hätten Sies gewusst?» kehren zurück

TV-News

Im Juli stehen beide Formate wieder am Sonntagabend im Programmplan.

Der NDR wird ab Juli am späten Sonntagabend wieder auf zwei Rateshow-Formate setzen. Zum einen kehrt ab dem 5. Juli sonntags um 21.45 Uhr das von Kai Pflaume präsentierteins Programm zurück. „Es wird alles ein klein bisschen anders aussehen als gewohnt, denn die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass auch in dieser TV-Show kein Publikum im Studio anwesend sein darf“, erklärt der NDR zur neuen Staffel der NDR-Show.Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa sind als Rateteam wieder dabei. Die neue Staffel wird auch wieder XXL-Folgen beinhalten, die um 20.15 Uhr laufen. Die erste davon gibt es direkt am Samstag, 11. Juli. In den vergangenen Jahren erreichte die Produktion mit Kai Pflaume teils bis zu 1,8 Millionen Zuschauer, sie ist somit die erfolgreichste NDR-Unterhaltungssendung im Dritten Programm.Lead-Out am Sonntagabend wird derweil das von Jörg Pilawa moderierte. Folgen der Sendung sollen ab Juli immer um 22.45 Uhr zu sehen sein. Die sonntägliche Sportberichterstattung entfällt dann wegen des Endes der laufenden Bundesliga-Saison.