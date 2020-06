Regionalprogramme punkten am Vorabend

Quotennews

WDR und NDR machten eine gute Figur. Auch für ZDFneo lief es am Pfingstmontag sehr ordentlich.

Auf Nachrichten aus der Region wollten die Menschen auch am Pfingstmontag nicht verzichten. Davon profitierten NDR und WDR , die mit ihren Lokalprogrammen am Vorabend ungewohnt hohe Marktanteile einfuhren. Der NDR setzte ab 19.30 Uhr aufund erzielte damit 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Sendung erreichte deutschlandweit 6,1 Prozent Marktanteil.Sehr gefragt war auch dieim WDR, die wie üblich um 18.45 Uhr startete. 1,16 Millionen Menschen ab drei Jahren entschieden sich für das Programm. Der WDR kam deutschlandweit auf tolle 6,3 Prozent Marktanteil.Einen Spielfilm zeigte derweil ZDFneo am Pfingstmontag – ab 20.15 Uhr gab eszu sehen. 0,77 Millionen Zuschauer sorgten für gute 2,6 Prozent Marktanteil. Der digitale Kanal setzte sein Programm ab 22.15 Uhr schließlich mit dem dritten «Jurassic Park»-Film fort; 0,58 Millionen Menschen blieben dran. Der Marktanteil im Gesamtmarkt blieb mit weiterhin 2,6 Prozent unverändert.