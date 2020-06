Alle Infos: Der 1. FC Köln gegen RB Leipzig live bei DAZN

Sponsored Informerical Article

Spo(r)tlight

01. Juni 2020, 06:45 Uhr

Zum Abschluss des 29. Spieltags empfängt der 1. FC Köln am Pfingstmontag um 20:30 Uhr RB Leipzig. DAZN überträgt die Partie der Geißböcke ab 20:15 Uhr live.

© DAZN

Kommentiert wird die Partie von, der wie auch Moderatorund Expertedas Spiel aus der DAZN-Zentrale in Ismaning begleiten wird. Reporterbefindet sich hingegen vor Ort im Stadion und wird dort die Interviews führen.Alle Fans haben bei DAZN zudem die Wahl zwischen zwei Tonoptionen: Entweder sie verfolgen das Spiel im Originalton der „Geisterkulisse“, oder auf einem zweiten Kanal mit authentischer Stadionatmosphäre, die bei vorherigen Aufeinandertreffen beider Teams aufgezeichnet wurde und während des Spiels live auf das Spielgeschehen abgemischt wird .Neben den Livespielen stellt DAZN die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform zur Verfügung.Die restlichen Bundesliga-Partien, die DAZN zusätzlich zu den Relegationsspielen der Bundesliga und 2. Bundesliga überträgt:Sport-Club Freiburg – Borussia MönchengladbachSV Werder Bremen – VfL WolfsburgTSG Hoffenheim – RB LeipzigEintracht Frankfurt – FC Schalke 04Neben der Bundesliga zeigt DAZN das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. Durch COVID-19 wurde allerdings weltweit nahezu der komplette Livesport lahmgelegt. Als die Bundesliga als erste der großen Fußball- und Sportligen den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, waren die Augen anderer Verbände und Ligen auf Deutschland gerichtet. Nun nimmt das Thema auch in weiteren Ländern Fahrt auf. So beginnt die portugiesischeam 03. Juni wieder den Spielbetrieb und die spanischehat bereits angekündigt in der zweiten Juniwoche zurückzukehren. Auch eine Wiederaufnahme derwird immer konkreter. Parallel zu dem wieder startenden Fußball zeigt DAZN dieund dielive sowie unter anderem einige(bspw. den ersten Titel vonund denrelive im Originalkommentar.DAZN bietet allen Fans einen kostenlosen Probemonat, kostet danach 11,99 € monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Neben der monatlichen Zahlungsweise gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabonnement für 119,99 € abzuschließen. So können Fans den besten Livesport für rund zehn € monatlich erleben.DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen Android und iOS Smartphones sowie Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox.