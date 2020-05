Netflix-Produzentin leitet Freeform

US-Fernsehen

Der Disney-Konzern wählte die neue Chefin aus, die früher bei Netflix war.

Nachdem im vergangenen Monat bekannt wurde, dass Tom Ascheim als Chef von Freeform aufhört, um die Kinder- und Jugendabteilung von Wartner Bros. zu leiten, hat der Unterhaltungssender für junge Erwachsene nach einem neuen Präsidenten gesucht. Die Verantwortlichen von Disney wählten Tara Duncan aus, sie wird den Job ab 8. Juni übernehmen und die strategische Entwicklung des Senders leiten.Duncan war bis 2018 Senior Creative Executive bei Netflix , dort war sie für «Orange is the new Black» und «Narcos» verantwortlich. Außerdem produzierte sie den Pilotfilm «Bosch» für die Amazon Studios und war zuvor Produzentin bei AMC. Sie startete ihre Karriere bei Section Eight, der Produktionsfirma von George Clooney und Steven Soderberg. Zuletzt war sie beim Disney-Streamingdienst Hulu tätig.„Tara ist eine außergewöhnliche fähige Führungskraft und eine erfahrene Produzentin, die einen großen Erfahrungsschatz über lineare Sender und Streaming-Plattformen in ihre neue Rolle einbringt“, teilte Dana Walden, Vorsitzende der Disney Television Studios und ABC Entertainment mit.