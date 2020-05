Sat.1 Gold tauscht im Sommer

TV-News

«Plötzlich arm, plötzlich reich» kommt als «Toto & Harry»-Ersatz ins Programm.

Der auf eine ältere Zielgruppe ausgerichtete Privatsender Sat.1 Gold holt sich ein neues Dienstagabend-Programm. Derzeit laufen dort Wiederholungen der einstigen Kabel-Eins-Dokuum 20.15 Uhr. Ab dem 16. Juni wird – in doppeltem Sinne – getauscht. Dann startet zur besten Sendezeit die Ausstrahlung der einst für Sat.1 hergestellten Reality-ShowFamilie Worm genießt einen exklusiven Lifestyle: Für Lebensmittel, Kleidung und Freizeit geben die fünf wöchentlich etwa 3700 Euro aus. Nicole Bongé ist alleinerziehend und lebt mit ihren vier Töchtern in einem klassischen Marzahner Plattenbau. Die beiden tauschen nun für eine Woche das Leben.Die Sendung lief in Sat.1 zuletzt Anfang Februar, holte aber weniger als fünf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Im Herbst 2019 kam die Produktion auf zwischen 6,7 und 8,0 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre, war also ebenfalls nur mäßig gefragt.