«Terrace House Tokyo»: Fuji setzt die Show ab

International

Unterdessen will Netflix an der japanischen Co-Produktion festhalten.

Am Samstag nahm sich die Schauspielerin und Profi-Wrestlerin Hana Kimura nach Cybermobbing das Leben. Die 22-Jährige wurde unter anderem wegen ihres Aussehens und ihres Benehmens beleidigt. Vor ihrem Tod hat Kimura ein Foto von sich selbst zusammen mit einer Entschuldigung auf Instagram veröffentlicht.Der japanische TV-Sender Fuji gab am Mittwoch bekannt, dass man die fünfte Staffel von «Terrace House» abbrechen werde. „Wir möchten unser Bedauern über den Tod von Hana Kimura zum Ausdruck bringen und ihrer Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Da wir ihr Ableben mit größer Aufrichtigkeit annehmen, werden wir aktive Schritte unternehmen, um eine Lösung zu erarbeiten“, teilte der Sender mit. Am Montag schloss sich auch das japanische Parlament zusammen, um neue Regeln für Online-Missbrauch zu erarbeiten.Die Sendung, die außerhalb Japans von Netflix gestreamt wird, soll international weiter verfügbar bleiben. „Wir haben derzeit keine Pläne, die Tokio-Staffel dieser unglaublich beliebten Show abzusetzen“, teilte ein Unternehmenssprecher dem Branchenblatt „Variety“ mit. Wegen der Coronapandemie waren die Produktionsarbeiten an dem Reality-Event ohnehin vor einigen Wochen unterbrochen worden.