Sky Deutschland findet Starttermin für «Gangs of London»

Das von Sky Studios produzierte britische Sky Original basiert lose auf dem gleichnamigen Computer-Spiel.

Die britischen Sky Studios haben eine neue Serie mit Joe Cole umgesetzt;basiert dabei sehr lose auf dem gleichnamigen Computer-Spiel. Während das Format im Mutterland UK schon im April startete, kommt die Serie als "Sky Original" am 23. Juli zu Sky Atlantic nach Deutschland. Skys Bestreben ist es, pro Monat ein "Sky Original" zu präsentieren. 20 Jahre lang war Finn Wallace (Colm Meaney) der mächtigste Gangster-Boss in London. Aber jetzt ist er tot - und niemand weiß, wer den Anschlag befohlen hat. An die Spitze seines Familienunternehmens, das durch Bestechung und geschickte Vernetzung Drogenimport, Geldwäsche und andere Mafia-Aktivitäten organisiert, rückt sein Sohn Sean (Joe Cole).Mit Hilfe der Familie Dumani, angeführt von Ed Dumani (Lucian Msamati), versucht er, den Platz seines Vaters einzunehmen und das plötzlich entstandene Machtvakuum zwischen den verschiedenen Banden zu füllen. Scheinbar zufällig trifft Sean dabei auf den schlagkräftigen Elliot Finch (Sope Dirisu), der ihn auf der Suche nach den Mördern seines Vaters unterstützt. Das "Sky Original" «Gangs of London» ist ab 23. Juli als komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über SkyQ verfügbar und ist zeitgleich immer donnerstags ab 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die neunteilige Serie ist mit dem SkyQ-Receiver auch in UHD-Qualität verfügbar.Ungewöhnlich ist die Laufzeit: Die Pilotfolge umfasst satte 133 Minuten, die acht weiteren Ausgaben kommen auf eine Dauer von rund einer Stunde. Gareth Evans, Corin Hardy und Xavier Gens führten Regie.