Primetime-Check

Mit welchen Werten hat sich «5 gegen Jauch» den Zielgruppen-Sieg geschnappt? Wie schnitt die Konkurrenz mit ihren Filmen ab?

setzte sich am Samstag ohne Show-Konkurrenz spielend leicht durch: Die RTL-Show generierte schöne 19,4 Prozent Marktanteil bei 1,40 Millionen jungen Zuschauern. Insgesamt haben ab 20.15 Uhr 3,58 Millionen Menschen zugesehen, daraus entsprangen 13,5 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren war das ZDF an der Spitze, der Krimiunterhielt dort 5,21 Millionen Zuseher ab drei Jahren (17,5 Prozent). Beim jungen Publikum standen 6,7 Prozent Marktanteil auf dem Zettel, 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige waren für die Ermittler zugegen. Das Erste hat mit der Wiederholung seines Familienfilmsnur 3,30 Millionen Zuschauer erreicht, die dazugehörige Quote lag mit 11,0 Prozent in der Nähe des Senderschnitts. 0,42 Millionen Jüngere entsprachen 5,5 Prozent Marktanteil.ProSieben musste sich mit dem zweiten Platz in der Zielgruppe zufriedengeben,hat 9,9 Prozent Marktanteil erzielt. 1,44 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei.stürzte danach auf 7,5 Prozent ab. Sat.1 hat mit(1,07 Millionen) zunächst ernüchternde 8,2 Prozent Marktanteil eingefahren, ehe(0,84 Millionen) auf 6,6 Prozent abstürzte.Bei RTLZWEI blieb der Filmabend bei allenfalls mittelprächtigen Werten hängen:holte 5,6 Prozent Marktanteil,danach leicht bessere 5,9 Prozent. Jeweils 0,70 Millionen Zuschauer wurden insgesamt angesprochen. Bei VOX tat sichmit 5,5 Prozent schwer, insgesamt hat der Kölner Sender angesichts einer Reichweite in Höhe von 1,10 Millionen aber mehr Zuschauer erreicht als RTLZWEI. Bei Kabel Eins nahmerst spät an Fahrt auf: Die Folge um 20.15 Uhr hatte nur 3,2 Prozent Marktanteil zu bieten, dann ging es aber auf 5,2 Prozent sowie 6,1 und 6,0 Prozent hoch – so gut lief es schon länger nicht mehr für die andauernd laufende US-Krimiserie. Bis zu 1,09 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, also teilweise mehr als bei VOX bzw. RTLZWEI.