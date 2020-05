Überraschung: Amazon überträgt Bundesliga-Spiel live

TV-News

Möglich wurde der sehr kurzfristige Deal durch die Streitigkeiten zwischen Discovery und Amazon. Die Partie zwischen Bremen und Leverkusen ist für Prime-Kunden streambar. Interessant: Die Stimme, die das Spiel begleitet, kennen Eurosport-Zuschauer gut.

Dieser Deal heizt die für Juni geplante Bundesliga-Rechtevergabe (Zyklus 21-25) nochmals zusätzlich an: Die Montags-Partie des deutschen Fußballoberhauses am 27. Spieltag, das Match zwischen Bremen und Leverkusen, wird nicht nur bei DAZN, sondern auch bei Amazon Prime zu sehen sein. Amazon, das in Deutschland bisher Audio-Rechte an der Bundesliga hielt, zeigt somit erstmals auch bewegte Bilder. Reinschauen können alle Prime-Mitglieder, zusätzliche Kosten würden nicht entstehen. Alex Green, Geschäftsführer Sport beim deutschen Amazon, freut sich über diese "kundenorientierte Regelung im Sinne der Sportfans." Das Match, das um 20.30 Uhr beginnt, wird von Matthias Stach kommentiert. Stach ist ein alter Hase bei der Bundesliga, begleitete die Liga einst für Sky und in den zurückliegenden zwei Spielzeiten für Eurosport Wegen Eurosport wurde der Deal überhaupt erst möglich. Mutter Discovery will den bestehenden Vertrag sonderkündigen und somit raus aus der Zahlungsverpflichtung. Der Deal zwischen der DFL und Amazon, aber auch eine Abmachung zwischen der Liga und DAZN, gilt nur für dieses eine Spiel. Wie es am kommenden Freitag, dann am 27. Spieltag, aussieht, muss in den nächsten Tagen noch geklärt werden. Neben DAZN kommt nun also auch Amazon als potenter Bieter für die Rechte in Frage.Die Vorberichte bei Amazon Prime zum Montagsspiel beginnen übrigens um 20 Uhr, also eine Viertelstunde eher als bei DAZN. Ob Amazon einen eigenen Moderator einsetzt, wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben.