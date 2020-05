NBC verlängert die Late-Night «A Little Late»

US-Fernsehen

Die Late-Night-Show, die «Last Call» ersetzte, bekommt eine zweite Staffel.

Das US-Network gab am Mittwoch grünes Licht für eine zweite «A Little Late with Lilly Singh»-Staffel, die werktags um 01.35 Uhr ausgestrahlt wird. „Lilly ist ein unglaubliches Talent. «A Little Late» hat ein wachsendes globales Publikum zu NBC gebracht, und wir freuen uns auf eine weitere Staffel ihrer einzigartigen Schauspielkunst und ihres einzigartigen Stils“, sagte Katie Hockmeyer, die für die Late-Night-Shows im Hause NBC verantwortlich ist.Die erste Runde von «A Little Late» feierte im September 2019 Premiere und ersetzte Carson Dalys «Last Call». Im Gegensatz zu ihrem Vorläufer wurde die Show mit Lilly Singh bereits komplett im vierten Quartal 2019 produziert, Daly wurde täglich am Vorabend aufgezeichnet. Singh ist die erste offen bisexuelle Frau, die eine Late-Night-Talkshow bei einem Fernsehsender moderiert. Zudem ist sie auch die erste Frau mit indischer und südasiatischer Abstammung, die diesen Job übernehmen durfte.„Meine eigene Late-Night-Show zu moderieren und Gäste wie Malala Yousafzai bis Snopp Dogg zu interviewen, hat mir Spaß gemacht“, sagte Singh, die die Show auch produziert. „Ich habe in diesem ersten Jahr, in dem ich die Show von Grund auf neu entwickelt habe, viel gelernt, und ich freue mich darauf, dass «A Little Late» eine zweite Staffel bei NBC bekommt.“