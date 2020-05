Kann Jack Sparrow überhaupt geschlagen werden?

Film-Check

Auf Johnny Depps Rücken hat Disney ein ganzes Franchise gebildet. Noch immer lockt «Fluch der Karibik» Millionen Fans in die Kinos. Ein Ende der immer abstrusen Geschichten ist noch nicht in Sicht. Im TV profitiert derzeit Sat.1 von der Reihe - nun darf sich Teil drei beweisen, gegen «Jack Reacher» und «Miss Bodyguard».



«Jack Reacher: Kein Weg zurück», ProSieben, 20.15 Uhr

«Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt», Sat.1, 20.15 Uhr

«Miss Bodyguard», RTLZWEI, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Packende Fortsetzung des Thrillers mit Superstar Tom Cruise: Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen ... Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Johnny Depp hat es in die Unterwelt verschlagen: Bis an den Rand der Welt und darüber hinaus müssen Will, Elizabeth und Captain Barbossa segeln, um Jack Sparrow aus dem Land der Toten zurückzuholen. Währenddessen treibt Lord Beckett mit Hilfe von Davy Jones seinen Krieg gegen die Piraten voran. Nur eine einzige Möglichkeit scheint es zu geben, dem verfluchten Kapitän des Fliegenden Holländers Einhalt zu gebieten. Aber wer wäre schon so verrückt, dieses Wagnis wirklich einzugehen?Der Vater von Rose Cooper war eine Polizeilegende. Sie selbst hat ihn in ihrer Kindheit oft im Streifenwagen begleitet. Was lag also näher, als dass auch sie selbst den Polizeiberuf ergreift. Doch Rose ist zwar perfektionistisch und kennt alle Vorschriften auswendig, dennoch macht sie dem Namen Cooper keine Ehre. Nach einem peinlichen Vorfall im Dienst wird sie in die Asservatenkammer versetzt. Um sich zu rehabilitieren, ergreift sie die Chance, die temperamentvolle Frau eines Drogenbosses nach Dallas zu bringen, die dort als Zeugin im Prozess gegen das Kartell aussagen soll. Gegensätzlicher könnten die beiden Frauen nicht sein - auf der einen Seite die temperamentvolle, lebenslustige Diva, auf der anderen ihre penible, leicht verklemmte Aufpasserin. Vom ersten Augenblick an können sich die beiden nicht leiden, doch sie müssen sich zusammenraufen, denn nicht nur schießwütige Gangster, sondern auch korrupte Cops sind ihnen auf den Fersen.Erneut werden uns nur Re-Runs am Sonntagabend geboten. Wenig überraschend macht am Ende Jack Sparrow mit seinem dritten Abenteuer das Rennen. Bei Johnny Depps Verkörperung des Kultpiratens kann man bei einem gemütlichen TV-Abend auf der Couch nichts falsch machen.ist unsere Blockbuster-Empfehlung für den Abend.