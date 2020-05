«Are You The One»-Kandidatin verrät Details

Quotenmeter.FM

In dieser Woche war die unterfränkische Kandidatin der TV Now-Kuppelshow Luisa Keller zu Gast bei Quotenmeter.FM.

Seit sechs Jahren lässt der amerikanische TV-Sender MTV von Lighthearted Entertainment die Reality-Show «Are You The One» produzieren, die bereits auf acht Staffeln und 88 Episoden kommt. Obwohl ViacomCBS in Deutschland eigene Kanäle unterhält, hat man das Format lieber an den Guilty-Pleasure-Spezialisten RTL verkauft.Dieser ließ im vergangenen Jahr die erste Staffel in Südafrika produzieren. Zu den Teilnehmern gehört auch die unterfränkische Studentin Luisa Keller, die bei der deutschen Version der TV Now- und RTL-Show teilnahm und bei Quotenmeter.FM neben Fabian Riedner, David Grzeschik und Niklas Spitz zu Gast ist. Keller berichtet von den Dreharbeiten im Süden Afrikas und nimmt die Gesprächsteilnehmer und Zuhörer mit hinter die Kulissen.Neben dem Talk zur Jan-Köppen-Show «Are You The One» diskutieren die Gesprächsteilnehmer auch über die Serien, die sie zum Teil gerne früher verfolgt, aber dann abgebrochen haben. Ob «Game of Thrones» Gegenstand der Diskussion wird, erfährt man im Podcast.