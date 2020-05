Netflix sichert sich die Filmrechte an US-Fußball-Sommermärchen

US-Fernsehen

Der Streamingdienst will allerdings nicht das Turnier aus dem vergangenen Jahr verfilmen.

Im vergangenen Jahr schnappten sich das Frauen-Fußball-Team der Vereinigten Staaten von Amerika den vierten Weltmeister-Titel. Besonders die Spielerinnen Alex Morgan und Megan Rapinoe standen in den Medien als Aushängeschilder für das Team, das den Pokal aus Frankreich nach Hause holte und für viel Rummel sorgte. Vielleicht auch im Fahrwasser dessen hat sich Netflix nun die Rechte an Jere Longmans Buch „The Girls of Summer: The US Women’s Soccer Team and How It Changed The World“ geholt, um daraus einen Film zu stricken.Im Mittelpunkt des Filmes steht die US-Fußball-Frauenmannschaft von 1999, die damals im eigenen Land den Titel holte. Das Endspiel zwischen den USA und China endete torlos, in einem Elfmeter-Krimi unterlagen die Gäste der Heimmannschaft. Über 90.000 Menschen waren damals im Rose Bowl in Pasadena anwesend, um das Finale zu sehen. Die Produzentin von «The Darkest Hour», Liza Chasin, wird im Rahmen ihres Exklusivvertrages mit Hayley Stool und Ross Greenburg den Film produzieren. Zu den weiteren Produzenten gehören Margaret Chernin, Jill Mazursky und Krista Smith.Im Jahr 1999 holte Frauenmannschaft der Vereinigten Staaten ihren zweiten Titel. „Als langjähriger Fußballfan kann ich mich noch gut daran erinnern, dieses bahnbrechende Spiel auf dem Union Square gesehen zu haben“, sagte Tendo Nagenda, Vizepräsidentin von Netflix Films. „Als ich als Teenager nach Uganda zog, war das Fußballspielen eine wichtige Möglichkeit, Kinder meines Alters zu treffen. Das galt auch, als ich 1999 meinen ersten Job in Los Angeles aufgab, um Sommer-Filmkurse in New York City zu belegen.“