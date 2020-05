Zack, da ist er plötzlich: Disney zieht «Hamilton»-Mitschnitt vor

US-Fernsehen

Erst für Oktober 2021 als Kinostart angekündigt, nun schon ab Juli 2020 auf Disney+: Die Musical-Sensation «Hamilton» ist bald als Mitschnitt abrufbar.

Planänderung im Haus der Maus: Wie die Walt Disney Company bekannt gibt, wird noch diesen Sommer auf Disney+ ein Mitschnitt des mehrfach preisgekrönten Musicalsveröffentlicht. Ursprünglich kündigte der Disney-Konzern an, die Aufzeichnung der Broadway-Sensation im Oktober 2021 global ins Kino zu bringen . Disney sicherte sich die bereits vor einiger Zeit abgedrehte «Hamilton»-Aufführung mit dem Original-Broadway-Cast in einem kostspieligen Bieterkrieg. Satte 75 Millionen Dollar blätterte Disney für die Rechte hin.Nun aber hat Disney die Veröffentlichung des Mitschnitts deutlich vorgezogen: Auf Disney+ wird «Hamilton» schon ab dem 3. Juli dieses Jahres zum Abruf bereitstehen – und das weltweit. Somit sorgt Disney für Nachschub an massentauglichen neuen Inhalten auf seinem Streamingdienst, der nun, während der Corona-Pandemie, unerwarteterweise von der jüngsten zur derzeit wohl wichtigsten Säule in der Konzernstruktur wurde ( mehr dazu ). Der «Hamilton»-Mitschnitt entstand im Juni 2016.Noch diesen Monat wird Disney+ zudem den Konzertfilmveröffentlichen. In dem vor der Corona-Pandemie produzierten Konzertfilm tritt Taylor Swift in Paris vor ausverkauftem Haus auf und gibt Musik aus ihrem jüngsten Musikalbum zum Besten. Kurioser Fakt am Rande: Die Entstehung dieses Albums wurde in der hervorragenden Netflix-Dokumentation «Taylor Swift: Miss Americana» festgehalten, lässt sich also bei der Disney+-Konkurrenz abrufen.